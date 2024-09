"Du kannst einfach gehen": Chelseas Fans wegen Interview sauer auf eigenen Spieler

In dem Interview erzählte Fofana, dass er in seiner Karriere unbedingt noch einmal für Marseille spielen will. Er ist in der südfranzösischen Stadt aufgewachsen und immer noch ein Fan des Vereins. Das Trikot von OM trug er bislang noch nicht, denn er begann seine Fußball-Laufbahn bei Saint-Etienne.

Fofana sagte: "Wir müssen mal sehen. Ich habe noch einen Vertrag bis 2029. Marseille ist meine Stadt, mein Verein. Ich bin ein OM-Fan. Wir müssen mal schauen, ob ich in ein paar Jahren in Marseille lande oder ob ich bis zu meinem Karriereende bei Chelsea bleibe."

In der Vergangenheit wäre es beinahe schon einmal zu einem Wechsel zu seinem Lieblingsverein gekommen, erklärte Fofana. "Ich hatte schon ein Gespräch mit Marseille, das mich sehr berührt hat. Es war mit OM-Boss Medhi Benatia, etwas ganz Besonderes. Ich habe darüber nachgedacht, aber so ist es nun mal: Das aktuelle Ziel ist es, dass ich mit Chelsea Erfolg habe und mich bei diesem Klub durchsetze."