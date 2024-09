"Als hätte er sich selbst in den Fuß geschossen": Ex-Nationalspieler geht Enzo Maresca wegen Umgang mit Chelsea-Star an

Chelsea ging auch in diesem Sommer auf große Einkaufstour, entsprechend musste auch viele Spieler abgegeben werden. Für Cole war die Herangehensweise nicht nachvollziehbar. Auf die Frage, welcher Klub für ihn in der vergangenen Transferperiode den besten Job gemacht habe, meinte er: "Chelsea werde ich ganz bestimmt nicht nennen. Dort hat man jeden Spieler gekauft, der einen Puls hatte."

Chelsea trifft nach der Länderspielpause am 14. September in einem Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth an. Sterling und seine Gunners reisen einen tag später zum Erzrivalen Tottenham Hotspur.