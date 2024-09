Als Ersatz für Aaron Ramsdale: Drittliga-Keeper sagte FC Arsenal am Deadline Day ab

Die Zeitung berichtet, dass Arsenal auf der Suche nach einem neuen Torhüter bei League-One-Klub Wigan Athletic anklopfte - genauer gesagt: bei Keeper Sam Tickle. Der 22-Jährige wies die Offerten der Gunners am Deadline Day jedoch zurück und hatte keine Lust, sich in der Premier League auf die Bank zu setzen. Stattdessen blieb er lieber Stammtorhüter bei Wigan in der drittklassigen League One.

Die Gunners hatten am Deadline Day wie erwartet Torhüter Aaron Ramsdale gehen lassen: Nachdem der 26-Jährige seinen Stammplatz an David Raya verloren hatte, wurde er für eine Ablösesumme von knapp 30 Millionen Euro nach Southampton verkauft.

Auf der Suche nach einem neuen Ersatzmann für Raya bemühte sich Arteta um Joan Garcia von Espanyol Barcelona, die fixe Ablöse von 30 Millionen Euro war dem Klub allerdings zu happig. Ein Angebot von David Bentley von den Wolverhampton Wanderers war schon im Vorfeld abgelehnt worden.