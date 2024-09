19-mal mehr als Kobbie Mainoo! Casemiro sahnt bei Manchester United ab

Demnach kassiert Casemiro, der wegen seiner schwachen Leistung beim 0:3 gegen Liverpool am vergangenen Wochenende massiv kritisiert wurde und auch zuvor nicht unumstritten war, umgerechnet rund 445.000 Euro pro Woche. Fernandes streicht das gleiche Salär ein.

Die Top-5 im Gehaltsranking von United wird laut Daily Mail von Marcus Rashford (415.000 Euro pro Woche), Mason Mount (297.000 Euro pro Woche) und Antony (237.000 Euro pro Woche) komplettiert.

Jungstar Kobbie Mainoo, der sich auf dem besten Weg zu einer Identifikationsfigur der Red Devils befindet, verdient derweil vergleichsweise wenig. Auf das Konto des 19-Jährigen sollen pro Woche "nur" rund 23.700 Euro fließen, Casemiro verdient fast das 19-Fache.

United ist mit nur einem Sieg aus den ersten drei Spielen in die neue Premier-League-Saison gestartet. Nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Fulham zum Auftakt setzte es bei Brighton (1:2) und zuletzt gegen Liverpool (0:3) jeweils Niederlagen.

Im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Southampton am 14. September müssen daher unbedingt drei Punkte her, soll es nicht früh in der Saison schon wieder sehr unruhig im Old Trafford werden.