Fix! Conor Gallagher wechselt zu Atletico Madrid - Joao Felix zum FC Chelsea

Dagegen tritt Joao Felix die Reise von Atletico in die englische Hauptstadt an. Bei Chelsea unterschrieb der Portugiese, der bereits in der Rückrunde der Saison 2022/23 für den zweimaligen Champions-League-Sieger gespielt hatte, einen Vertrag bis 2031.

Felix ist der zehnte Neuzugang des Sommers, die Ablösesumme soll rund 50 Millionen Euro betragen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Gallagher vor dem Wechsel nach Spanien gestanden. Da Atletico für den Kauf des Engländers aber noch Geld benötigte, sollte im Gegenzug Stürmer Samu Omorodion an die Stamford Bridge gehen.

Dieser Transfer scheiterte aber, Gallagher musste zurück auf die Insel und alleine trainieren. Mit dem Wechsel von Felix gab es nun grünes Licht.