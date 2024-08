"Würde ich gerne wieder hören": David Beckham wendet sich mit skurrilem Wunsch an Fans von Manchester United

Der 49-Jährige wünscht sich, dass die Anhänger Uniteds im Old Trafford häufiger seinen Namen erklingen lassen. Gegenüber dem YouTube-Format First We Feast sagte Beckham: "Die Fans singen viel über ältere Spieler und Spieler aus der Vergangenheit, aber ich scheine das nicht so oft zu hören. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht zu vielen Spielen gehe, aber selbst im Fernsehen höre ich von den Fans von Manchester United Lieder über Eric Cantona und Bryan Robson und Roy Keane, aber ich höre sehr selten 'Es gibt nur einen David Beckham'."

Beckham forderte daraufhin: "Das war wirklich der einzige Gesang, den ich hören wollte und ich würde ihn gerne wieder hören. Wenn irgendwelche United-Fans zuschauen - bitte! Nur von Zeit zu Zeit. Ich bin immer noch ein United-Fan. Ab und zu: 'Es gibt nur einen David Beckham'."

Beckham gehörte der legendäre "Class of '92" an“, die aus der Uniteds Jugendabteilung hervorging und beachtliche Erfolge feierte. Beckham ist sechsfacher Premier-League-Titelträger und war maßgeblich an Uniteds historischem Triple-Triumph von 1999 beteiligt.

Nach einem Zerwürfnis mit dem legendären Trainer Sir Alex Ferguson trennte sich Beckham vom Verein und wechselte 2003 zu Real Madrid. Nach weiteren Stationen bei LA Galaxy, der AC Mailand und Paris Saint-Germain hängte er 2013 seine Schuhe an den Nagel.

Beckham absolvierte insgesamt 394 Pflichtspiele für United und schoss dabei 85 Tore. Heute ist er Miteigentümer bei Inter Miami, dem Klub von Lionel Messi, in der US-amerikanischen MLS.