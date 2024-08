"Manchmal ein miserabler Typ": Verlässt Mohamed Salah den FC Liverpool doch noch?

Im Sommer 2023 gab es hartnäckige Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied Salahs, der in Liverpool noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Seinerzeit buhlte wohl vor allem Al-Ittihad aus Saudi-Arabien intensiv um den Ägypter. Medienberichten zufolge soll Al-Ittihad Liverpool bis zu 250 Millionen Euro an Ablöse für Salah geboten haben.

Der Angreifer blieb letztlich jedoch an der Anfield Road, in der laufenden Transferperiode hielten sich Wechselspekulationen bisher in Grenzen. Doch Lawrenson traut dem Braten noch nicht.

"Die Klubs aus Saudi-Arabien wollen jetzt jüngere Spieler holen, möglicherweise haben sie sich deshalb bisher nicht erneut um Mo Salah bemüht", sagte Lawrenson bei Paddy Power.