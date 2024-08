Verrückt! Trainer Mikel Arteta setzt Taschendiebe auf Spieler des FC Arsenal an

© getty

Arteta steckt mit den Gunners aktuell in der Vorbereitung auf seine fünfte Saison an der Seitenlinie bei den Londonern. Mit seinem Team will er in der kommenden Spielzeit erneut den Serienmeister Manchester City herausfordern, der sich zuletzt den Titel mit zwei Punkten Vorsprung auf die Arteta-Truppe sicherte.

Am Mittwoch schlugen die Gunners in einem Testspiel den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen mit 4:1.

Die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart steht für Arsenal am Sonntag mit dem Test gegen Olympique Lyon an. In der Premier League müssen die Gunners am Wochenende danach zum Auftakt gegen die Wolverhampton Wanderers ran.