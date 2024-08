"Red' keinen Scheiß": Nicolas Jackson schießt gegen eine Legende des FC Chelsea

In den sozialen Medien kam Jacksons Attacke weniger gut an. "Man weiß, dass Chelsea voller Kinder ist, wenn sie einen guten Auftritt haben und anfangen, auf jeden Kritiker einzuschlagen", schrieb beispielsweise ein Fan. Generell war der Tenor, dass Chelsea einige schlechte Gewinner in seinen Reihen hätte.

Jackson hatte in seiner Premierensaison für Chelsea zwar 14 Tore erzielt, dennoch war er aufgrund mehrerer vergebener Hochkaräter in Kritik geraten.

Im Sommer 2023 hatten die Londoner kolportierte 37 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer an den FC Villarreal überwiesen und diesen mit einem bis 2031 gültigen Vertrag ausgestattet.

Neben Jackson trafen am Sonntagnachmittag auch Cole Palmer, dreimal Noni Madueke und Neuzugang João Felix. Die Wolves hatten zwischenzeitlich ausgeglichen.

Am kommenden Donnerstag geht es für Chelsea in der Qualifikation der Conference League weiter. Dann wartet Servette FC, das Hinspiel gewannen die Engländer mit 2:0. In der Liga wartet dann am Sonntag Crystal Palace.