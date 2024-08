"Weil der Verein nicht gezahlt hat": Pep Guardiola spricht über die Transferpläne von Manchester City

Danach gefragt, ob City sich nach einem Nachfolger für Alvarez als Backup für Erling Haaland umschaue, sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz: "Wir werden erst am Ende des Transferfensters sehen, ob ein Klub dann vielleicht mehr auf den Verkauf eines Spielers angewiesen ist als jetzt. Daher weiß ich es noch nicht."

Guardiola hatte am Freitag bestätigt, dass Alvarez zu Atlético Madrid wechseln wird. Dass andere Vereine mit potenziellen Ersatzkandidaten natürlich darum wissen, dass City für Alvarez viel Geld kassiert (die Ablöse soll bei 80 Millionen Euro liegen, d. Red.), erschwere die Verhandlungsposition für den englischen Meister zusätzlich, führte Guardiola aus.

Er vertraue jedoch darauf, dass Citys Bosse die finanziellen Möglichkeiten des Klubs niemals überschätzen: "Der Verein hat das in der Vergangenheit gut gemacht", lobte Guardiola. "Viele Spieler sind nicht gekommen, weil der Verein nicht das gezahlt hat, was der andere Verein für den Spieler forderte. Der Verein wird weiterhin nur das machen, was vernünftig ist."