"In einer Toilette essen": United-Mitarbeiter prangern Sparmaßnahmen in Manchester an

Man United reagierte auf den Vorwurf und stellte das Ganze anders dar: Es gebe einen abgetrennten Raum zum Essen, doch einige Mitarbeiter wollten lieber in einer ruhigeren Ecke des Stadions in einem Raum essen, an den ein WC und eine Dusche angeschlossen sei.

Die Gäste bei Uniteds erstem Heimspiel der Saison hatten ebenfalls bemerkt, dass in den Logen, die mit zehn Personen besetzt werden können, nun nur noch fünf Programmhefte auslagen. Ein Zuschauer sagte der Zeitung: "Wenn man bedenkt, wie viel Geld wir zahlen und dann bekommt nicht mal jeder ein Programmheft: Das ist schon extrem sparsam." Der Klub antwortete, dass jeder, der ein Programmheft möchte, auch eines bekommt, doch in der Vergangenheit seien viele der Hefte im Müll gelandet.