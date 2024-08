Keiner ist zum Auftakt besser! Mohamed Salah vom FC Liverpool gelingt besondere Bestmarke in der Premier League

Salah bereitete gegen Ipswich in der 60. Minute das 1:0 durch Diogo Jota vor und traf selbst nur fünf Zeigerumdrehungen später zum 2:0-Endstand. Damit stellte der Ägypter einen Premier-League-Rekord auf. Denn: Salah ist nun der erste Spieler in der Geschichte der Liga, der an ersten Spieltagen insgesamt schon neun Tore erzielt hat. Er ist zudem jetzt auch der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen, nämlich 14, im ersten Spiel der Saison.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Salah, der 2017 für eine Ablösesumme in Höhe von 42 Millionen Euro von der AS Rom an die Anfield Road wechselte, bestritt am Samstag im Portman Road Stadium sein 350. Spiel für die Reds in allen Wettbewerben. Dabei gelangen dem 96-maligen Nationalspieler bislang 212 Treffer. 90 Tore legte Salah auf.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Nachdem der Klub von der Merseyside mit einem Sieg in die neue Saison gestartet ist, geht es am 25. August mit dem ersten Heimspiel des Spieljahres weiter. Gegner an der Anfield Road wird dann der FC Brentford sein.