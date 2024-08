für 30 Millionen Euro! Ehemaliger Flop des BVB vor Wechsel zum FC Arsenal

Demnach haben sich die Gunners mit dem Verein aus Donostia-San Sebastián auf eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen für den Mittelfeldspieler geeinigt. Die Bekanntgabe der Verpflichtung soll in Kürze erfolgen.

In England wird der Transfer von Merino als Coup angesehen. Es heißt, einen Europameister im besten Alter für 30 Millionen Euro zu verpflichten, sei ein großartiges Geschäft. Arsenal profitierte auch davon, dass der Spanier nur noch ein Jahr bei Real Sociedad unter Vertrag steht.

Real Sociedad soll dagegen schnell gehandelt haben, um in Carlos Soler von Paris Saint-Germain den Ersatz für Merino zu verpflichten. Der ehemalige Valencianer, der es in seinen zwei Spielzeiten in Frankreich schwer hatte, sich durchzusetzen, soll nach Spanien wechseln.