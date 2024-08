Fans lachen über Verlängerung von Cole Palmer bei Chelsea: "Neun Jahre Haft"

© getty

Palmer lieferte in seinem ersten Jahr bei Chelsea ganz starke Zahlen ab. Er kam auf 25 Tore und 15 Assists in 45 Pflichtspielen in allen Wettbewerben. Chelsea belohnte ihn deshalb mit einem lang laufenden Vertrag.

Auch für England überzeugte er bei der Europameisterschaft: In den ersten beiden Gruppenspielen kam er noch nicht zum Einsatz, doch in den folgenden fünf Partien durfte er für das Team von Trainer Gareth Southgate aufs Feld. Er sorgte dafür, dass die Three Lions das Finale erreichten und erzielte im Endspiel gegen Spanien sogar den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Chelsea zahlte im vergangenen Sommer 45 Millionen Euro an Manchester City für den Youngster. Weitere drei Millionen Euro können noch an Bonuszahlungen dazu kommen. Der Transfer passte in die neue Strategie der Blues, viel Geld für vielversprechende Talente in die Hand zu nehmen, um mit ihnen eine über Jahre hinweg konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen.

Für Palmer steht gleich am ersten Spieltag der neuen Premier-League-Saison das besondere Duell mit Manchester City an: Der englische Serienmeister stellt sich am Sonntag, 18. August, an der Stamford Bridge vor.