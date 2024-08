Erster Sommer-Transfer steht angeblich kurz vor dem Abschluss: FC Liverpool holt ersten Neuzugang für Trainer Arne Slot

FC Liverpool holt ersten Neuzugang für Trainer Arne Slot

Mamardashvili ist für Liverpool somit eine Investition in die Zukunft. Alisson, der im Oktober 32 Jahre alt wird, steht noch bis 2027 unter Vertrag. Kelleher gab in diesem Sommer bekannt, dass er eine Rolle als Nummer 1 anstrebt.

Bei der Europameisterschaft in Deutschland hielt Mamardashvili in vier Spielen für Georgien 30 Schüsse aufs Tor. Das war die zweithöchste Quote in der Geschichte der EM. 2008 hatte der russische Torhüter Igor Akinfeev 32 Torschüsse abgewehrt.

Mamardashvili steht seit Januar 2022 beim FC Valencia unter Vertrag, dort war er in der abgelaufenen Saison Stammkeeper. Der 1,97-Meter-Riese wäre vor einem Jahr um ein Haar beim FC Bayern gelandet.