"Erbärmlich": Fans von Manchester United gehen auf Trainer Erik ten Hag los

"Das ist ehrlich gesagt erbärmlich", schrieb ein User bei X. "Es ist der Beginn der Saison, wir spielen im Old Trafford gegen Fulham. Habt etwas Optimismus und Glauben. Wir haben den viel stärkeren Kader. Lächerlich, so etwas zu sagen."

Ein anderer schloss sich der Kritik an. "Die Negativität gibt den Spielern eine Ausrede. Ich bin dafür, dass er noch lange Manager bleibt. Aber ich denke, dass ihn das beschämend da stehen lässt."

Viele Nutzer stellten such die Frage in den Raum, was die Mannschaft in der Vorbereitung gemacht habe, wenn sie noch nicht bereit sei. "Das Team ist nicht bereit? Wie viel Zeit braucht ihr noch?", hieß es unter anderem.

Manchester United beendete die vergangene Saison auf dem achten Tabellenplatz - der schlechtesten Platzierung in der Premier League überhaupt. Ten Hag steht deshalb schon vor dem Saisonstart gehörig unter Druck.