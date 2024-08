"Wieder Spaß am Fußball haben": Manchester-City-Flop wechselt auf Leihbasis zu Premier-League-Aufsteiger

Phillips' Zeit bei Manchester City ist nicht so verlaufen, wie er es sich vorgestellt hatte, als er 2022 für eine angebliche Ablösesumme von 58 Millionen Euro von Leeds United wechselte. Seine zwei Jahre bei City waren geprägt von Verletzungen, schlechter Form und einer angeblich schwierigen Beziehung zu Trainer Pep Guardiola. Der englische Nationalspieler hat den achtmaligen Premier-League-Meister nun auf Leihbasis in Richtung Ipswich verlassen.

"Auf diesen Tag habe ich schon seit einigen Wochen gewartet, und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich hatte einige großartige Gespräche mit Spielern, die ich hier kenne, und auch mit dem Trainer, über den ich natürlich viel gehört habe, und ich freue mich darauf, hier zu sein und Teil seines Teams zu sein", sagte Phillips.

Und 28 Jahre alte Mittelfeldspieler weiter: "Die Gespräche mit Trainer Kieran McKenna und Mark Ashton (Chairman Ipswich Town FC, Anm.d.Red.) waren wirklich gut, und ich habe Ipswichs Saison im letzten Jahr genau verfolgt, so dass ich weiß, welchen Weg der Klub eingeschlagen hat. Ich möchte so viele Spiele wie möglich bestreiten, wieder Spaß am Fußball haben und der Mannschaft helfen, so viele Spiele wie möglich in der Premier League zu gewinnen."