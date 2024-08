"Diese Erwartung habe ich": Erik ten Hag reagiert auf Reservistendasein von Jadon Sancho bei Manchester United

Ten Hag erklärte mit Blick auf den ehemaligen Angreifer des BVB: "Die Einstellung der Spieler ist sehr wichtig. Manchmal werden sie enttäuscht sein, aber damit muss man klarkommen."

Schließlich gewinne man "als Mannschaft", so der Niederländer: "Die Titel werden im nächsten Mai vergeben und wir brauchen alle Spieler in unserem Kader hochmotiviert. Diese Erwartung und diesen Anspruch habe ich an das Team."

Ten Hag und Sancho legten ihren Zwist aus der Vorsaison, der seinen Ursprung in angeblich schwachen Trainingsleistungen des Angreifers hatte, vor dieser Spielzeit bei. Sancho ist daher nicht mehr suspendiert.

Nachdem er im Community Shield gegen Manchester City nicht in der Startelf gestanden hatte, gehörte er beim 1:0 zum Premier-League-Auftakt gegen Fulham nicht zum Kader.