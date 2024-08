"Die Hälfte von ihnen würde es nicht einmal auf die Bank schaffen": Frontalangriff auf den FC Chelsea

FC Chelsea? "Wir wirken wie ein Durchschnittsklub"

Unter den neuen Besitzern um Todd Boehly, die im Sommer 2022 übernahmen, sei Chelsea "von einem Klub, der alles gewonnen hat zu einem Verein geworden, der nichts gewinnt", so Gallas. "Wir wirken wie ein Durchschnittsklub - und es fällt mir sehr schwer, das zu sagen. Ich erkenne Chelsea nicht mehr wieder."

Chelsea hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten als Tabellenzwölfter (2022/23) und Tabellensechster (2023/24) der Premier League jeweils den Einzug in die Champions League verpasst. In der kommenden Saison ist man lediglich in der Conference League - sollte man es durch die Playoffs schaffen - international vertreten.

Unter dem neuen Trainer Enzo Maresca wollen die Blues vor allem in der Liga wieder besser abschneiden. Zum Auftakt der neuen Premier-League-Spielzeit am Sonntag wartet mit Meister Manchester City gleich mal ein dicker Brocken.