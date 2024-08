"Bedeutet mir so viel": Ilkay Gündogan kehrt zu Manchester City zurück

Ilkay Gündogan kehrt zu Manchester City zurück

Gündogan war erst im vergangenen Sommer nach sieben Jahren in Manchester nach Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen steht der gebürtige Gelsenkirchener noch bis 2025 unter Vertrag. Das Arbeitspapier enthielt eine beidseitige Option für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Die finanziellen Probleme sollen die Blaugrana dazu gebracht haben, Gündogan, einem der Spitzenverdiener des Klubs, einen Abschied nahezulegen. Aufgrund seines ablösefreien Transfers hatte sich Barça vor einem Jahr Berichten zufolge noch bereit erklärt, eine zweistellige Millionensumme als Jahresgehalt für Gündogan zu zahlen. Jetzt wollte die Katalanen dieses Geld allerdings lieber verwenden, um ihren Fans noch in diesem Monat einen spektakulären Neuzugang für die Offensive präsentieren zu können.

Er gehe "in einer schwierigen Situation, aber wenn mein Weggang dem Verein finanziell helfen kann, macht mich das etwas weniger traurig", schrieb Gündogan in einer Nachricht an die Fans der Spanier: "Ich wollte immer bei Barça spielen und bin sehr dankbar für eine Erinnerung und Erfahrung, die mir mein Leben lang bleiben wird."