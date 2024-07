Unerwartete Wendung! Pep Guardiola könnte offenbar doch länger bei Manchester City bleiben

Auf einer Veranstaltung in New York stellte Guardiola kürzlich jedoch klar, dass er die Nase noch lange nicht voll hat. "Wenn du liebst, was du tust, warum sollte ich aufhören?", sagte er.

Schon in der kommenden Saison könnte der ehemalige Trainer des FC Bayern München und FC Barcelona Geschichte schreiben: ManCity winkt die fünfte Meisterschaft in Serie.

Seit seinem Wechsel nach Manchester im Jahr 2016 gewann Guardiola die Premier League insgesamt sechsmal. Dazu die Champions League (2022/23) und zweimal den FA Cup.