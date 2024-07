"Für eine Tüte Chips": Manchester United macht bei Donny van de Beek wohl 98 Prozent Verlust - Fans wüten

Dem Mittelfeldspieler gelang es nicht, auch nur einen seiner Trainer in den vier Jahren im Old Trafford nachhaltig zu beeindrucken. Er kam - auch aufgrund von vielen Verletzungen - nicht über die Rolle des selten genutzten Ergänzungsspielers hinaus.

In der Rückrunde der Saison 2021/22 war van de Beek an Everton, in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Beide Klubs interessierten sich danach nicht für eine feste Verpflichtung.

Van de Beek machte in vier Jahren für United nur 62 Pflichtspiele. Für die Niederländer kommt er auf 19 Länderspiele, zum EM-Kader von Trainer Ronald Koeman gehörte er nach einer weiteren enttäuschenden Saison jedoch nicht.