"Kann dem Trainer um die Ohren fliegen": Ex-Star warnte Erik ten Hag vor Versöhnung mit Jadon Sancho

Das mit Jadon Sancho ist ein wirklich bizarres Szenario und eines, mit dem keine der beiden Parteien gerechnet hätte", sagte Yorke in einem Interview mit Boyle Sports, einem Wettanbieter der Premier League.

"Ten Hag war nicht bestimmt dazu, den FA Cup zu gewinnen, aber er hat es getan. Jadon Sancho hätte nicht damit gerechnet, dass ten Hag gewinnt, was zur Entlassung des Trainers und seiner Rückkehr geführt hätte", führte Yorke weiter aus: "Aber Sancho hat noch drei Jahre Vertrag und ist einer der bestbezahlten Spieler. Es gibt nur sehr wenige Vereine auf der Welt, die sich sein Gehalt leisten können, also geht er nirgendwo hin, was ein kleines Dilemma verursacht hat."

Und weiter: "Wie klärt man das? Man führt ein Gespräch unter vier Augen und versucht, die Meinungsverschiedenheit zu klären. Das Problem ist, wenn sie keinen guten Start haben und Spiele verlieren. Ich denke, dann werden sie wieder anfangen, mit den Fingern aufeinander zu zeigen. Es ist eine Situation, die man beobachten sollte, und es ist schön und gut, zu versuchen, sich zu versöhnen, aber wenn die Dinge schiefgehen, kann das dem Trainer um die Ohren fliegen."