"Das war schon im Training schwer": Joshua Zirkzee von einem Spieler des FC Bayern München besonders beeindruckt

"Tore gegen Manuel Neuer schießen? Das war schon im Training schwer", sagte Zirkzee in einem auf der Homepage der Red Devils veröffentlichten Interview über den Bayern-Torhüter.

Grundsätzlich blickt der 23-jährige Stürmer dankbar auf seine Zeit in München zurück. "Das sind Erfahrungen, aus denen man so viel lernt. Ich konnte von vielen guten Mitspielern lernen. Es war ein Privileg, mit all diesen großartigen Spielern trainieren zu dürfen", so der Niederländer.

Zirkzee wechselte 2017 aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam in den Bayern-Nachwuchs. Als Profi gelang ihm beim deutschen Rekordmeister nie der Durchbruch, in 17 Pflichtspielen kam er auf vier Tore und eine Vorlage.