Herber Rückschlag für Manchester United! Rekord-Einkauf des Sommers muss verletzt auf Krücken gehen

Allem Anschein nach nichts Gutes: Nun tauchte ein Video auf, das Yoro an Krücken zeigt, sein linker Fuß steckt zudem in einem Orthesenschuh.

Auch Stürmer Rasmus Höjlund hatte sich gegen Arsenal verletzt. Der Däne musste nach 16 Minuten ausgewechselt werden und soll sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen haben.

Laut BBC Sport wird ten Hag vor Uniteds nächstem Testspiel gegen den FC Liverpool am 3. August in South Carolina Auskünfte über den Stand bei Yoro und Höjlund geben. Zuvor treffen die Red Devils am Mittwoch in San Diego auf Real Betis.