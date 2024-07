"Mein Vater hat mich gezwungen": Erling Haaland spricht über sein merkwürdiges Sommer-Training

In Videos bei Social Media war über den Sommer zu sehen, wie Haaland unter anderem an einem Fluss meditierte und im Wald Holz hackte. Der Kameramann merkte gegenüber Haaland in einem Clip auf Citys offiziellem X-Kanal an, dies sei vermutlich "die typischste Erling-Haaland-Sache, von der ich je gehört habe".

Haaland entgegnete knapp und mit einem Lächeln: "Mein Vater hat mich gezwungen, ich hatte keine Wahl."

Haalands Vater Al-Inge war ebenfalls Profifußballer und spielte bei den Citizens. Beide pflegen ein enges Verhältnis und Haaland senior spricht bei der Karriereplanung seines Sohnes ein gewichtiges Wort mit.

Der zweimalige Torschützenkönig der Premier League hatte in diesem Sommer verhältnismäßig lange Urlaube, da er im Gegensatz zu vielen seiner Klubkameraden nicht an einem großen Turnier wie der EM oder der Copa América teilnahm. Mit Norwegen hatte er die Teilnahme an der EURO in Deutschland unglücklich verpasst.