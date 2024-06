Über 21 Millionen Euro! Manchester City möchte Phil Foden offenbar mit Mega-Vertrag ausstratten

Foden kam bereits in sehr jungen Jahren in Citys Nachwuchs und ist seit sieben Jahren Bestandteil der ersten Mannschaft der Skyblues. Die abgelaufene Saison war bis dato seine möglicherweise beste.

In wettbewerbsübergreifend 53 Spielen gelangen Foden 27 Tore und zwölf Assists. Unter anderem erzielte er am letzten Premier-League-Spieltag einen Doppelpack beim 3:1-Sieg gegen West Ham, der den historischen Gewinn des vierten Meistertitels in Folge sicher stellte.

Aktuell bereitet sich Foden nun mit der englischen Nationalmannschaft auf die EM in Deutschland vor, wo er ebenfalls eine Schlüsselrolle einnehmen will. Die Three Lions treffen in Gruppe C auf Serbien, Dänemark und Slowenien, los geht es am 16. Juni gegen die Serben.

Die Generalprobe verpatzten die hochgehandelten Engländer jedoch. Am Freitag unterlagen Foden und Co. Island in einem Testspiel zuhause mit 0:1 und mussten sich danach heftige Kritik gefallen lassen. Für Foden, der 2020 debütiert hatte, war es sein 34. Länderspiel. Bis dato konnte er vier Tore für England erzielen.