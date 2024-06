Erik ten Hag bleibt: FA-Cup-Titel rettet Manchester Uniteds Trainer offenbar den Job

Während die Ungewissheit über die Zukunft von ten Hag andauerte, gehörten Ex-Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino, der frühere Bayern-München-Trainer Thomas Tuchel, der kürzlich entlassene Brighton-Cheftrainer Roberto De Zerbi und Brentfords Thomas Frank zu den Kandidaten für seine Nachfolge. Doch all das ist durch die neuesten Entwicklungen vom Tisch.

Der Vorstand von United und ten Hag führten am Dienstag Gespräche. In den kommenden Tagen und Wochen werden die Vorbereitungen für die neue Saison beginnen. Auch wenn er vorerst im Amt bleibt, müssen sich die Red Devils in der nächsten Saison stark verbessern. Sonst könnte sich ten Hag doch schneller als gedacht aus dem Old Trafford verabschieden.