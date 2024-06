Bis 2026: Torhüter Stefan Ortega verlängert Vertrag bei Manchester City

Ortega war noch bis 2025 an die Citizens gebunden. Zuletzt hatte er sich Gedanken gemacht, ob er einen vorzeitigen Abschied zu Gunsten von mehr Einsatzzeiten bei einem anderen Verein anstreben sollte.

So sagte er Anfang April: "Ich bin nicht mehr Anfang 20, also muss ich klug entscheiden, was ich im Sommer mache. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Klub zu einem Wechsel drängen müsste. Ich will einfach nur abwarten, was passiert. Ich bin entspannt, denn es gibt schlimmere Orte als diesen hier. Am Ende ist es auch nicht alleine meine Entscheidung. Da gibt es auch noch meine Frau und wir erwarten unser zweites Kind."

Nun bleibt er bis 2026 in den Eastlands.