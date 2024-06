Angeblich kein gutes Gefühl: Thomas Tuchel soll Manchester United abgesagt haben

So schreiben unter anderem die Sport Bild und Fabrizio Romano, dass sich der scheidende Trainer des FC Bayern gegen ein Engagement bei den Red Devils entschieden habe. Der 50-Jährige soll sich zuvor in Monaco mit Uniteds Minderheitseigentümer Sir Jim Ratcliffe getroffen und wegen eines Wechsels ins Old Trafford in diesem Sommer unterhalten haben.

Dabei soll es auch konkret um Personalien gegangen sein. Unter anderem habe Tuchel erklärt, wie er die teuren Flops Jadon Sancho und Mason Mount wieder in die Spur bringen wolle.

Tuchel wolle die Gespräche aber nicht fortsetzen. Die Times schreibt, der ehemalige Chelsea-Coach habe nach dem Treffen mit Ratcliffe nicht den Eindruck gehabt, er würde den Zuschlag bekommen, sollte United einen Trainerwechsel vollziehen.