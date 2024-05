"Nicht vielen Spielern begegnet, die beliebter sind": Joel Matip und Thiago verlassen den FC Liverpool

"In all meinen Jahren im Fußball bin ich sicher nicht allzu vielen Spielern begegnet, die beliebter sind als Joel Matip. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt irgendetwas Schlechtes über ihn zu sagen gibt", sagte Klopp über den 32 Jahre alten gebürtigen Bochumer. Matip bestritt 201 Spiele für Liverpool und gewann sieben Titel.

Auch für Thiago hatte Klopp nur Lob übrig. "Er ist so gut. Er könnte in jedem Team der Welt spielen. Es war ein Privileg, ihn bei uns zu haben", sagte der scheidende Teammanager vor seinem letzten Spiel am Sonntag gegen Wolverhampton über den Spanier und betonte: "Er ist ein Künstler, der immer nur die wunderbarsten Bilder malen wird."

Matip und Thiago (33), der aufgrund zahlreicher Verletzungen nur 98 Spiele unter Klopp bestritt, verlassen Liverpool nach dem Ablauf ihrer Verträge ablösefrei. Ihre Zukunft ist vorerst offen.