Wie Harry Kane und Thierry Henry: Erling Haaland von Manchester City tritt Klub von Legenden bei

Gegen West Ham gelang Haaland zwar kein Treffer, dafür sprangen Doppelpacker Phil Foden und Rodri in die Bresche.

Haaland tritt indes mit seiner zweiten Torjägerkrone in Folge einem elitären Klub bei. In zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten die Torschützenliste der Premier League am Ende anzuführen, haben zuvor nur sechs legendäre Stürmer geschafft: Thierry Henry, Mohamed Salah, Michael Owen, Alan Shearer, Robin van Persie und Harry Kane.

Waren Haaland in der vergangenen Saison, seiner ersten bei City, noch 36 Tore gelungen, traf der 23-jährige Norweger in dieser Spielzeit etwas seltener. Am Ende reichten 27 Treffer aber dennoch souverän zum Gewinn der Torjägerkrone, auf Rang zwei folgte Chelseas Cole Palmer mit 22 Toren.