Was ist dran an den Gerüchten um Manchester United? Englands Nationalcoach Gareth Southgate gibt Auskunft

Im Gespräch mit ITV News sagte Southgate: "Ich muss mich auf eine Sache konzentrieren. Das ist ein möglichst erfolgreiches Turnier mit England. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich völlig irrelevant."

Auf die Frage, ob die Gerüchte rund um ein Engagement bei den Red Devils eine Ablenkung für ihn darstellen würden, antwortete der 53-Jährige: "Für mich ist das kein Thema und war es auch nie. Ich muss ein erfolgreiches Turnier für England abliefern und damit ist genug Arbeit verbunden. Ich denke, jeder würde erwarten, dass ich mich darauf konzentrieren sollte."

Und weiter: "Für mich ist die EM eine großartige Gelegenheit. Wir freuen uns auf das Turnier. Ich konzentriere mich darauf, wie wir noch einen Schritt weiter gehen können als bei der letzten Euro [als man im Finale im Elfmeterschießen gegen Italien unterlag]. Es wird immer Spekulationen über Trainer geben, denn wenn man ein paar Spiele verliert, ist man in Schwierigkeiten - wenn man ein paar Spiele gewinnt, ist das eine andere Sache."

Gareth Southgate bezieht Stellung zu Gerüchten um ManUnited

Die zweite Saison von ten Hag als Trainer von Manchester ist katastrophal verlaufen, so dass es unaufhörliche Spekulationen um die Zukunft des Niederländers gibt. Southgate ist der am häufigsten genannte Name bezüglich eines möglichen Nachfolgers.

Southgates Vertrag bei den Three Lions läuft zum Jahresende aus. In Bälde wird erwartet, dass er seinen Kader für die Europameisterschaft in Deutschland bekannt gibt. Für England beginnt das Turnier am 16. Juni mit einem Spiel gegen Serbien.