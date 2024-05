Manchester United vs. FC Arsenal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

In der Premier League geht es am 37. Spieltag zwischen Manchester United und dem FC Arsenal rund. Spielstätte ist das Old Trafford in Manchester, der Anstoß am heutigen Sonntag, dem 12. Mai, ist für 17.30 Uhr angesetzt.

Die Red Devils könnten durch einen Sieg weiterhin im Rennen um die internationalen Ränge mitmischen, für den FC Arsenal geht es im Fernduell mit Manchester City einen Spieltag vor Saisonende um die Tabellenführung.

Aber wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream? SPOX verrät es!