Manchester City und FC Arsenal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League letzter Spieltag im TV und Livestream?

Sky ist das Zuhause der Premier League und bietet die höchste englische Spielklasse heute zum letzten Mal in der Saison an. Das Einzelspiel zwischen ManCity und West Ham wird bei Sky Sport UHD angeboten, Sky Sport Mix wird mit Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers belegt.

Der Pay-TV-Sender stellt zudem auch eine Konferenz zur Verfügung, die alle Partien des 38. Spieltags abdeckt. Dafür müsst Ihr Sky Sport Premier League (HD) anmachen.

All dies ist aber auch im Livestream bei Sky zu sehen. Zugang zu diesem könnt Ihr Euch mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW verschaffen.