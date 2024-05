FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Premier League im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 5. Mai, trifft der FC Liverpool am 36. Spieltag der Premier League auf die Tottenham Hotspur. Das Topspiel wird um 17.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool angepfiffen.

Hat das Team von Jürgen Klopp seine Chance auf die Meisterschaft wenige Spieltage vor Saisonende endgültig verspielt? Aktuell haben die Liverpooler 75 Punkte auf dem Konto und liegen damit in der Tabelle auf dem dritten Rang.

Nach der Niederlage gegen den FC Everton und dem 2:2 gegen West Ham United beträgt der Abstand des FC Liverpool auf Spitzenreiter FC Arsenal mittlerweile satte acht Zähler. Wie schlägt sich der FC Liverpool heute gegen die Spurs?