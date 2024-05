FC Chelsea und Manchester United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

In der Premier League geht es am heutigen Mittwoch, den 15. Mai, in zwei Nachholspielen des 34. Spieltags zur Sache. Der FC Chelsea ist um 20.45 Uhr zu Gast bei Brighton & Hove Albion und Manchester United empfängt um 21 Uhr Newcastle United.

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Mi., 15.5. 20.45 Uhr Brighton & Hove Albion FC Chelsea Mi., 15.5. 21 Uhr Manchester United Newcastle United