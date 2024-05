65 Millionen Euro! FC Chelsea schnappt sich wohl brasilianisches Wunderkind "Messinho"

Der Rechtsaußen begann seine Jugendkarriere 2017 bei Cruzeiro. Nur ein Jahr später - im Alter von 10 Jahren - unterzeichnete er einen Sponsorenvertrag mit Nike, womit er der jüngste Brasilianer ist, der jemals einen Vertrag mit dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller abschloss.

Während hinter den Kulissen weiter an der Finalisierung des Transfers gearbeitet wird, hofft der brasilianische U17-Nationalspieler, am Donnerstag im Rückspiel der dritten Runde der Copa do Brasil gegen Botafogo zum Einsatz zu kommen.