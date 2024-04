"Diese verrückten Kommentare": Zwei Premier-League-Profis verteidigen Erling Haaland gegen Kritik

Zuvor hatte sich schon Citys Trainer Pep Guardiola geäußert und den 23-Jährigen mit den Worten verteidigt, er sei der "beste Stürmer der Welt".

Tom Cairney vom FC Fulham sagte gegenüber The Players Channel: "Ist sein [Haalands] fußballerischer Verstand sein bestes Kapital? Nein. Aber dafür kauft man Erling Haaland ja auch nicht. Will man, dass er auf der Zehnerposition aufläuft, sich dreht und einen 30- oder 40-Meter-Pass spielt wie Harry Kane? Nein. Er ist ein echter Killer. Lassen Sie ihn tun, was er kann. Er hat fast 250 Tore erzielt und ist erst 23 Jahre alt. Er macht das Schwierigste, was es auf der Welt gibt, und er schießt den Ball ins Netz."

Auch Michail Antonio, Stürmer bei West Ham United, setzte sich für den norwegischen Nationalspieler ein und sagte: "Wenn man jemanden an einer Sache misst, die er nicht kann, dann ist jeder schrecklich. Als Roy Keane noch spielte, hätte man ihn als 'Rohling' bezeichnen können, 'er ist ein Treter'. Roy Keane ist bekannt für diese Kommentare, diese verrückten Kommentare, also wird niemand davon überrascht sein."

Anschließend fragte Cairney Antonio, ob man seine schlechten Spiele eher vergisst, wenn man älter wird. Dazu sagte der 34-jährige Antonio: "Zu 100 Prozent. Man vergisst immer die negative Seite der Dinge, man denkt immer an das Positive. Wenn ich in Rente gehe, werde ich sagen, dass ich wahrscheinlich besser war als [Cristiano] Ronaldo."

Haaland hat in seiner jungen Karriere bereits herausragende Erfolge gefeiert. Der Stürmer erzielte im Profi-Fußball bislang 236 Tore in 288 Spielen. In 31 Spielen für die Nationalmannschaft von Norwegen traf er 27-mal.

Es ist wahrscheinlich, dass Haaland bei Manchester Citys Spiel gegen Crystal Palace am Samstag im Selhurst Park zum Einsatz kommt. Der Abstand des Tabellendritten zu Spitzenreiter Liverpool beträgt derzeit drei Punkte.