Schocknachricht für FC Chelsea: Enzo Fernandez offenbar vor Leistenbruch-OP

Berichten zufolge drängte der argentinische Fußballverband allerdings darauf, dass sich Fernandez so bald wie möglich operieren lässt, damit er vor dem Kontinentalturnier im Sommer möglichst viel Erholungszeit bekommt. Da die Schmerzen in den letzten Tagen erheblich zugenommen haben sollen, hat der Weltmeister von 2022 am Donnerstag beschlossen, sich operieren zu lassen.

Fernandez wird Chelsea nach einer Leistenbruch-Operation für den Rest der Saison fehlen. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino kämpft weiter um einen Platz in Europa, liegt aber nach der Derby-Demütigung gegen Arsenal (0:5) sechs Punkte hinter Manchester United.

Die Blues müssen nun in den verbleibenden sechs Spielen eine perfekte Serie hinlegen, um ihre Hoffnungen auf Europa am Leben zu erhalten - beginnend mit einer schwierigen Auswärtsfahrt zu Aston Villa am Samstagabend.