"Vielleicht kommt es daher!": Fiese Kritik von Roy Keane an Erling Haaland wegen dessen Vater?

Keane revidierte später seine Einschätzung und stufte Haalands Leistung auf Zweitliganiveau herauf, nachdem der Stürmer beim 2:0-Sieg über Nottingham Forest sein 21. Saisontor erzielt hatte. Nun hat sich Gabriel Agbonlahor zu Keanes Kommentaren zu Wort gemeldet.

Agbonlahor, ehemaliger Stürmer von Aston Villa, der während der Amtszeit von Keane als Co-Trainer unter ihm arbeitete, wies dessen Einschätzung von Haaland zurück und sagte bei Razed: "Er kann manchmal ein bisschen ein Trottel sein. Ich denke, es war ein bisschen übertrieben, aber er hat es wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern gesagt. Ich habe mit ihm bei Aston Villa zusammengearbeitet, und er kann schon mal ein paar Dinge sagen, um der Sache willen. Seine Kommentare über Erling Haaland waren Clickbait-Kommentare, denn Haaland wurde nicht zu Manchester City geholt, um sich spielerisch zu beteiligen."

"Du hast Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish und Mateo Kovacic, und all diese Spieler, die auf engem Raum spielen können, auf der Zehner-Position. Haaland wurde geholt, um Tore zu schießen. Letzte Saison war er Torschützenkönig, diese Saison kann er Torschützenkönig werden, was will man mehr von ihm? Weil seine erste Ballannahme vielleicht nicht so toll? Schauen Sie sich dieses Wochenende an, er bekommt den Ball, und der Verteidiger denkt, dass er mit dem linken Fuß abzieht, aber er trifft mit dem rechten Fuß ins untere Eck."