Mikel Arteta verrät Erfolgsgeheimnis von Kai Havertz beim FC Arsenal: "Er hat die Fähigkeit, sich anzupassen"

Arsenal hat den Deutschen im vergangenen Sommer für 75 Millionen Euro vom FC Chelsea verpflichtet. Beide Fanszenen zeigten sich dabei sehr überrascht vom Transfer. Während der 24-Jährige in dieser Saison damit Probleme hatte, konstant seine Leistung zu zeigen, scheint er sich nun wohler zu fühlen. Mit seiner Form könnte er zum Erfolg des Teams in Champions League und Premier League beitragen.

Havertz wird wahrscheinlich am Wochenende gegen Aston Villa in der Liga wieder zum Einsatz kommen. Wobei Arteta vor dem wichtigen Rückspiel gegen den FC Bayern in der Königsklasse auch entscheiden könnte, den ehemaligen Star von Bayer Leverkusen zu schonen.