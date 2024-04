© getty

Manchester City vs. FC Chelsea heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FA Cup Halbfinale im TV und Livestream?

Manchester City gegen den FC Chelsea könnt Ihr nicht live im Free-TV verfolgen. Denn Ihr benötigt einen kostenpflichtigen Zugang.

Denn der FA Cup liegt in festen Händen von DAZN. Der Streaminganbieter besitzt auch in dieser Saison die Rechte an allen Pokalspielen Englands - und ist somit auch am Sonntag die richtige Anlaufstelle.

Die Übertragung wird wenige Augenblicke vor dem Anpfiff starten.