Harte Kritik an Mohamed Salah vom FC Liverpool: "Seit Wochen geht das nun schon so"

Salah hat bislang insgesamt 209 Treffer für Liverpool erzielt und liegt in der ewigen Torjägerliste des Klubs auf Rang fünf. In den neun Einsätzen seit seinen überwundenen Muskelproblemen kommt der 31-Jährige auf vier Tore. Insgesamt steht er bei 23 Toren und 13 Assists in dieser Saison und ist damit bester Scorer seiner Mannschaft.

Am Donnerstag sind Salah und die Reds wieder im Einsatz. Dann müssen sie im Rückspiel des Viertelfinales in der Europa League bei Atalanta Bergamo einen 0:3-Rückstand wettmachen.