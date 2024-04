FC Chelsea vs. Manchester United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Am Donnerstag, den 4. April, kommt es am 31. Premier-League-Spieltag zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Chelsea und Manchester United. Das Topspiel wird um 21.15 Uhr an der Stamford Bridge in London angepfiffen.

Manchester United steht aktuell nach 29 Premier-League-Spielen mit 48 Zählern auf dem sechsten Tabellenrang. Das Team von Erik ten Hag befindet sich damit weiterhin im Kampf um die Europapokalplätze. Zuletzt ließ Manchester United allerdings in der Liga Punkte liegen, gegen den FC Brentford kamen die Red Devils am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 hinaus.

Auch der FC Chelsea spielte am vergangenen Wochenende Unentschieden. Das Duell gegen den FC Burnley endete 2:2. Somit liegt der heutige Gastgeber mit 40 Zählern nach 28 Spielen im Tabellenmittelfeld der Liga.

Im Ligahinspiel führte Scott McTominay sein Team mit zwei erzielten Treffern zum Sieg. Manchester United gewann die Partie im Dezember des vergangenen Jahres mit 2:1. Welche Mannschaft verlässt am Donnerstagabend den Rasen als Sieger?