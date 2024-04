"Er wollte zwei Jahre lang weg" City-Trainer Pep Guardiola spricht über Abgang von Cole Palmer

Palmer kam im Alter von acht Jahren zu Manchester City und durchlief die Akademie des Vereins, entschied sich aber auf der Suche nach regelmäßigen Spielzeiten für einen Transfer. Guardiola hat zugegeben, dass Palmer schon seit geraumer Zeit darum gebeten hatte, den Verein zu verlassen, bevor er zu Chelsea wechselte.

Guardiola blickt vor dem FA-Cup-Duell gegen die Blues zurück: "Er hat zwei Jahre lang darum gebeten zu gehen, und ich habe gesagt, er soll bleiben. Er sagte, er wolle gehen. Was hätten wir tun sollen? Ich habe gesagt, er soll bleiben, weil Riyad [Mahrez] weg ist, aber er wollte zwei Jahre lang weg."

Guardiola lobte Palmer für seine Leistungen bei Chelsea und fügte hinzu: "Auf diesem Niveau zu spielen ist außergewöhnlich. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Ich habe ihm nicht die Minuten gegeben, die er vielleicht verdient hätte, und jetzt hat er sie bei Chelsea. Ich verstehe das vollkommen. Er ist ein schüchterner Typ mit viel Potenzial. Es ist, wie es ist. Er spielt fantastisch, also was soll ich sagen, die Entscheidung wurde aus vielen Gründen getroffen."

Palmer wird am Samstag im Wembley-Stadion auf seine ehemaligen Mannschaftskameraden treffen, wenn Chelsea im Halbfinale des FA-Cups auf Manchester City trifft. Der Chelsea-Star befindet sich mit 11 Toren in den letzten sechs Spielen für die Blues in bestechender Form.

Palmer hat in dieser Saison genauso viele Tore in der Premier League erzielt wie Erling Haaland. Die beiden Spieler führen die Torschützenliste der Premier League mit jeweils 20 Treffern an, einen mehr als Aston Villa-Stürmer Ollie Watkins.