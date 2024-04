"Er wäre von der Nachfolge Klopps nicht sonderlich beeindruckt": Didi Hamann wünscht sich Ex-ManUnited-Trainer beim FC Liverpool

Bei GOAL erläuterte Hamann: "Ich liebe Mourinho. Er wäre von der Nachfolge Klopps nicht sonderlich beeindruckt. Es mag Trainer geben, die den Job ablehnen und sagen: 'Das ist mein Traumjob, aber Klopp zu folgen ist einfach unmöglich'. Wir haben gesehen, was bei Manchester United mit Fergie passiert ist, als er gegangen ist."

Für Hamann, der 2005 mit den Reds die Champions League gewann, wäre der aktuell vereinslose Mouirinho vor allem ein Kandidat, sollte man eine bestimmte Strategie verfolgen: "Die Vereine machen diese Fünf- und Achtjahrespläne, und der Trainer ist dann nach sechs Monaten wieder weg. Es ist also ein Tagesgeschäft, und man weiß nicht, was in drei Jahren passiert. Wenn man ihn holt und sagt: 'Wenn ihr nächste Saison Sechster werdet, ist das gut, denn in ein oder zwei Jahren haben wir eine wirklich gute Mannschaft mit vielen einheimischen Spielern', dann ist das in Ordnung. Aber es macht keinen Sinn, jemanden für die nächsten fünf Jahre zu holen, Spieler für über 100 Millionen zu verpflichten und dann Fünfter oder Sechster zu werden - das ist inakzeptabel."

Jürgen Klopp verlässt Liverpool am Saisonende nach neun Jahren auf eigenen Wunsch. Viele Kandidaten werden aktuell gehandelt, darunter Rúben Amorim von Sporting CP und Feyenoords Arne Slot. Um Mourinho gibt es keine Gerüchte, allerdings führte sein Besuch an der Anfield Road vor einigen Tagen unweigerlich zu Spekulationen auf der Insel.

Für Hamann wäre The Special One auch eine interessante Wahl, weil dieser ein Meister darin sei, seinen Teams eine Siegermentalität einzuimpfen: "Ich liebe es, Mannschaften zu schauen, die nicht so gut besetzt sind wie ihre Gegner und die trotzdem gewinnen. Man muss funktional und klug sein, man muss ein gutes Management haben. Das ist es, was seine Teams tun. Ist es das Attraktivste, was man sehen kann? Die Fans werden nein sagen. Aber das ist mir egal."