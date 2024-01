Premier League: Kevin De Bruyne macht den Unterschied! Manchester City dreht Spiel in Newcastle

Manchester City bleibt dank eines Last-Minute-Erfolgs in der englischen Premier League an Spitzenreiter FC Liverpool dran. Die Mannschaft von Pep Guardiola drehte am Samstag bei Newcastle United kurz vor Ende einen 1:2-Rückstand und gewann noch mit 3:2 (1:2). Matchwinner war City-Kapitän Kevin De Bruyne bei seinem ersten Ligaspiel seit August.