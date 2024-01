"So schwierig und heftig": Sarkastischer Kommentar über Jürgen Klopp wegen Mohamed Salah

"Oh, diese Übungen sind so schwierig und heftig. Es ist schwer, sie woanders als in Liverpool zu machen", schrieb Mido sarkastisch bei X über ein Foto von Salah während seiner Reha bei den Reds.

Mido hatte in seiner 2013 beendeten Karriere unter anderem für Ajax, Tottenham und Middlesbrough gespielt. Für Ägypten war der ehemalige Stürmer 50-mal aufgelaufen (19 Tore).

Salah zog sich in Ägyptens zweitem Afrika-Cup-Gruppenspiel gegen Ghana (2:2) am 18. Januar einen Bänderandriss im Knie zu. Der 31-jährige Offensivspieler reiste einige Tage später vorerst vom Nationalteam ab.