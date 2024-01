Pep Guardiola reagiert auf Jürgen Klopps Abgang beim FC Liverpool: "Es waren beinahe Albträume"

Klopp kündigte am Freitag an, mindestens ein Jahr Pause einlegen zu wollen, auch ein Karriereende schloss er nicht aus. "Es mag nur meine Meinung sein und er wird es vielleicht nicht zugeben, aber er wird zurückkehren", so Guardiola. "Vielleicht dauert es zehn Jahre, bis er seine Energie wieder aufgeladen hat. Aber er wird wieder da sein, ich weiß es." Klopp hatte auf jeden Fall ausgeschlossen, in der Premier League für einen anderen Verein als Liverpool zu arbeiten.

Guardiola hofft, "dass wir in der nächsten Saison die Zeit für ein Abendessen und einen Drink finden. Wir haben uns das verdient."